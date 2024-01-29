Sky Sports: Микель Артета не планирует покидать «Арсенал»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не планирует покидать лондонский клуб. Ранее испанские СМИ сообщили о возможном уходе испанского специалиста с поста по окончании сезона.

Как сообщает Sky Sports, в действительности Артета не покинет «Арсенал». Напомним, наставника «пушкарей» считают одним из возможных преемников Хави в «Барселоне».

Под руководством Артеты «Арсенал» завоевал три трофея — Кубок Англии (2019-2020), а также два Суперкубка Англии (2020 и 2023). Также канониры под руководством испанца стали серебряными призёрами АПЛ в прошлом сезоне.

В данный момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 43 очка за 21 матч чемпионата. Лидирует «Ливерпуль», в активе которого 48 очков за аналогичное количество игр.

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