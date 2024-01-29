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Сразу три новичка пополнили состав команды Слуцкого «Шанхай Шэньхуа»

Сразу три новичка пополнили состав команды Слуцкого «Шанхай Шэньхуа»
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«Шанхай Шэньхуа» объявил о подписании трёх новых футболистов.

Состав команды, которую тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, пополнили 29-летний португальский защитник Уилсон Манафа, перешедший из «Гранады», 25-летний китайский полузащитник Гао Тяньи, ранее выступавший за «Бэйцзин Гоань», и 29-летний бразильский нападающий Андре Луис, игравший за «Морейренсе».

Слуцкий возглавил тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» примет участие в турнире Равноправия, где встретится с «Сантосом», «Зенитом» и «Аль-Духаилем».

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