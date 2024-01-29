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Бруну Фернандеш: Кубок Англии — наш шанс выиграть трофей

Бруну Фернандеш: Кубок Англии — наш шанс выиграть трофей
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о выходе команды в 1/8 финала Кубка Англии.

Вчера, 28 января, «красные дьяволы» обыграли «Ньюпорт Каунти». Встреча на стадионе «Родни Парад» завершилась со счётом 4:2.

«Конечно, мы должны понимать, что наш шанс выиграть трофей в этом сезоне — в Кубке Англии. Мы должны отдать всё, чтобы выйти в финал — шаг за шагом, игра за игрой. Но мы знаем, что для того, чтобы сезон выглядел не так плохо, мы должны попытаться выиграть этот трофей, потому что это важно для нас.

В прошлом году мы были в финале, но, к сожалению, трофей нам не достался. Мы знаем, как много это значит, Кубок Англии, для наших болельщиков, для нашего клуба, для страны. Мы знаем, насколько это важно, и для нас это тоже важно, поэтому мы хотим снова выйти в финал и победить», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «МЮ».

В прошлом сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» проиграл в финале «Манчестер Сити». Матч завершился со счётом 1:2.

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