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«Команда многое отдала». Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной»

«Команда многое отдала». Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Фиорентиной» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«После того как мы вышли вперёд, у нас было много возможностей, где мы могли действовать лучше, а во втором тайме мы создали много контратак, в которых обычно проявляем больше качества. Команда многое отдала, и теперь у них будет два дня отдыха, потому что они это заслужили.

Против «Ювентуса» это будет матч между двумя командами, которые демонстрируют отличную игру. Нам противостоит команда, которая играет очень хорошо, и поэтому нам придётся подготовиться к ней так же, как мы готовились к обратному матчу. На этот раз мы играем дома перед нашими болельщиками, которые очень важны для нас», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

Беспроигрышная серия «Интера» в Серии А достигла 15 матчей. Миланский клуб 12 раз одержал победы и ещё три раза сыграл вничью.

После 22 туров «Интер» лидирует в Серии А с 54 очками. Второе место занимает «Ювентус» (53 очка).

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