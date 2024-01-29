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Игрок «Краснодара» Кривцов назвал главные футбольные качества Сперцяна

Игрок «Краснодара» Кривцов назвал главные футбольные качества Сперцяна
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов назвал главные футбольные качества игрока «быков» Эдуарда Сперцяна.

«В чём Сперцян лучший? В штрафных, как бы это ни было банально. В дриблинге», — сказал Кривцов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сперцяну 23 года, он является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 18 млн.

Напомним, «Краснодар» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице.

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