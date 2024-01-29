Алан Ширер отреагировал на ситуацию с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом

Бывший нападающий «Ньюкасла», «Блэкберна» и сборной Англии Алан Ширер высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде, который пропустил тренировку «красных дьяволов» после похода в ночной клуб.

«Если это внутреннее дело, то можно подумать, что что-то не так. Маркус — очень талантливый футболист. В прошлом сезоне его наказывали за опоздание на встречу перед игрой, но сейчас явно что-то случилось. Либо у него дома, либо в отношениях с клубом. Он не должен продолжать растрачивать свой талант впустую, потому что это неправильно. Ему нужен контроль. Сильный человек, который скажет ему, что в конце карьеры он пожалеет, если продолжить в том же духе», — приводит слова Ширера Manchester Evening News.

Напомним, ранее стало известно, что Рашфорд был вынужден пропустить тренировку своей команды после похода в ночной клуб. Сообщалось, что форвард «дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в пятницу утром. «Манчестер Юнайтед» сообщили, что Рашфорд отправился в Белфаст в среду вечером, но было подтверждено, что он также ходил в клуб следующим вечером.