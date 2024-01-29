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«Родина» объявила о подписании защитника Артёма Мещанинова

«Родина» объявила о подписании защитника Артёма Мещанинова
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Московская «Родина» объявила о подписании центрального защитника Артёма Мещанинова в качестве свободного агента.

«Состав нашего клуба пополнил 27-летний центральный защитник Артём Мещанинов, имеющий ощутимый опыт выступлений в РПЛ за «Сочи» и в ФНЛ за «Балтику». До прихода в «Балтику», в рядах которой Артём был признан лучшим защитником ФНЛ, он пять лет выступал за чешский «Баник».

Мещанинов – центральный защитник современной формации. Его отличают проактивные смелые действия в начале атаки (ведение мяча и передачи любого типа), агрессия в единоборствах, уверенная игра один в один на пространстве и хорошая для игрока его амплуа скорость. Артём способен качественно сыграть как правым, так и левым центральным защитником. Также отметим у нашего новичка эффективную игру на стандартах у чужих ворот. Добро пожаловать в «Родину», Артём!» — сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл всего два матча за «Сочи», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился одним забитым голом.

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