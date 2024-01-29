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Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву подарили особые часы

Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву подарили особые часы
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил в подарок от российских космонавтов, Олега Артемьева и Сергея Прокопьева, особенные часы. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Часы, которые вручили Игорю Акинфееву сегодня, прошли испытания в космосе и выпускаются специально для космонавтов.

Напомним, Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА. Он провёл в московском клубе всю карьеру. В текущем сезоне 37-летний голкипер провёл 15 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге.

В данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 18 игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество матчей.

Таблица РПЛ
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