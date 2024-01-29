«Бавария» может позволить Киммиху уйти в один из клубов АПЛ до конца января

Полузащитник Йозуа Киммих может покинуть «Баварию» до конца текущего зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Тоттенхэм» не оставляет идею усилить центральную линию поля. Если «шпорам» не удастся подписать хавбека «Челси» Конора Галлахера, то они выйдут на «Баварию» с предложением по Киммиху. Отмечается, что мюнхенцы готовы расстаться с 28-летним игроком за € 50-70 млн.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Киммиху со стороны других английских клубов.