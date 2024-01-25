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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Киммиху — Фальк

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Киммиху — Фальк
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Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммиху, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний футболист привлёк внимание каталонской «Барселоны». Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йозуа в € 75 млн. В нынешнем сезоне немец провёл 14 матчей в рамках чемпионата Германии, забил один гол и сделал три результативные передачи. За «Баварию» Киммих играет с 2015 года.

После 18 туров Бундеслиги нынешнего сезона мюнхенцы располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Байера» на четыре очка.

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