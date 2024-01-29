Андрей Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о трансферной политике «Зенита», а также в частности объяснил, почему сине-бело-голубые не смогли подписать лучших российских игроков на рынке.

«Я верю в то, что российские футболисты нужны. В принципе сейчас «Зенит» пришёл к тому, что ему нужны российские игроки, а он уже купить самых лучших не смог, потому что они все переподписались. Приходится за большие деньги покупать игроков, понимая, что в других командах есть игроки лучше. И эти российские игроки стоят дороже, чем бразильцы, которые по уровню их превосходят», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, «Зенит» уже оформил четыре трансфера, подписав бразильских нападающих Педро и Артура, российского полузащитника Ильзата Ахметова и бразильского защитника Нино.

В данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр.