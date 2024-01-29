«Это ляжет на плечи «Газпрома». Аршавин — о финансировании ЮФЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о том, как финансируется Юношеская футбольная лига (ЮФЛ).

«Через год финансирование от УЕФА заканчивается, хотят это перекинуть на клубы, из-за этого многие из них не будут участвовать. Этого вообще нельзя делать, можно найти все средства.

Частично ЮФЛ финансируется на деньги «Газпрома»? Хорошо, но большая часть, по-моему, от УЕФА. Нужно сохранить региональные и федеральные выплаты УЕФА. Это ляжет на плечи «Газпрома»? Ну да, РЖД, других спонсоров», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.