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«Милан» работает над подписанием защитника сборной Турции

«Милан» работает над подписанием защитника сборной Турции
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«Милан» может подписать центрального защитника «Аль-Ахли» Джидда и сборной Турции Мериха Демирала. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство итальянского клуба успешно договорилось с Демиралом о личных условиях контракта. Теперь «Милану» предстоят переговоры с боссами «Аль-Ахли» относительно стоимости потенциального трансфера.

Демирал перешёл в «Аль-Ахли» из «Аталанты» летом прошлого года за € 16,6 млн. В текущем сезоне защитник провёл лишь семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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