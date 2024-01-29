Гладилин: Угальде для «Спартака» — это тёмная лошадка за большие деньги

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил трансфер нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в стан красно-белых.

«Угальде очень дорогой. Игрок «Твенте», ничем себя особо не проявивший. Да и чемпионат Голландии посредственный. Для меня Угальде — это тёмная лошадка за большие деньги.

У «Спартака» сейчас на эту позицию достаточно хороших, квалифицированных игроков. Сильнее ли он? Неизвестно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.