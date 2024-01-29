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«Карпин будто бы знал». Игрок «Ростова» Байрамян — о неудачном выступлении в РПЛ

«Карпин будто бы знал». Игрок «Ростова» Байрамян — о неудачном выступлении в РПЛ
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о неудачном выступлении команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, что главный тренер южан Валерий Карпин предупреждал футболистов о возможности подобного исхода.

«Есть понимание, почему «Ростов» так выступил в первой половине сезона после четвёртого места в прошлом? Валерий Георгиевич Карпин предупреждал нас, когда мы в прошлом сезоне шли наверху. Он на своём опыте в «Реале Сосьедад» сказал нам: «Сначала мы взяли серебро и играли в Лиге чемпионов, а на следующий год боролись за выживание». Он как будто бы знал и предупреждал нас. Видимо, до всех это до конца не дошло. Видимо, каждый из нас думал, что тот же фарт будет, всё будет залетать и продолжаться так же. Практика показала, что так не будет, и Валерий Георгиевич был прав», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.

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