Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились некоторые пары 1/8 финала Кубка Англии

Определились некоторые пары 1/8 финала Кубка Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны практически все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», на выезде сыграет с «Лутоном», «Борнмут» сразится с «Лестером», а «Блэкберн» примет на домашней арене «Ньюкасл».

1. «Блэкберн Роверс» — «Ньюкасл Юнайтед»;
2. «Челси»/«Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед»/«Плимут Аргайл»;
3. «Борнмут» — «Лестер Сити»;
4. «Ливерпуль» — «Уотфорд»/«Саутгемптон»;
5. «Бристоль Сити»/«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»;
6. «Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
7. «Шеффилд Уэнсдей»/«Ковентри Сити» — «Мейдстон Юнайтед»;
8. «Лутон Таун» — «Манчестер Сити».

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля. Команды, которые уже сыграли на стадии 1/16 финала вничью («Челси» и «Астон Вилла», Шеффилд Уэнсдей» и «Ковентри Сити», «Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест», «Лидс Юнайтед» и «Плимут Аргайл», «Уотфорд» и «Саутгемптон»), позднее проведут повторные матчи и выявят победителя.

Турнирная сетка Кубка Англии - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android