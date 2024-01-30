Определились некоторые пары 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны практически все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», на выезде сыграет с «Лутоном», «Борнмут» сразится с «Лестером», а «Блэкберн» примет на домашней арене «Ньюкасл».

1. «Блэкберн Роверс» — «Ньюкасл Юнайтед»;

2. «Челси»/«Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед»/«Плимут Аргайл»;

3. «Борнмут» — «Лестер Сити»;

4. «Ливерпуль» — «Уотфорд»/«Саутгемптон»;

5. «Бристоль Сити»/«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»;

6. «Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

7. «Шеффилд Уэнсдей»/«Ковентри Сити» — «Мейдстон Юнайтед»;

8. «Лутон Таун» — «Манчестер Сити».

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля. Команды, которые уже сыграли на стадии 1/16 финала вничью («Челси» и «Астон Вилла», Шеффилд Уэнсдей» и «Ковентри Сити», «Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест», «Лидс Юнайтед» и «Плимут Аргайл», «Уотфорд» и «Саутгемптон»), позднее проведут повторные матчи и выявят победителя.