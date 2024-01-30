«Манчестер Юнайтед» выпустил официальное заявление из-за вечеринки с участием Рашфорда

Английский «Манчестер Юнайтед» выпустил официальное заявление в связи с вечеринкой с участием нападающего команды Маркуса Рашфорда.

«Маркус взял на себя ответственность за свои действия. Это рассматривалось как внутреннее дисциплинарное дело, которое сейчас закрыто», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Маркусу Рашфорду грозит штраф в размере € 764 тыс. за вечеринку в ночном клубе и пропуск тренировки.

Напомним, ранее форвард «дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в пятницу утром. В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что Рашфорд отправился в Белфаст в среду вечером, но было подтверждено, что он также ходил в клуб следующим вечером.

Также сообщалось, что Маркус Рашфорд провёл обе ночи на вечеринках в Белфасте. После посещения клубов игрок почувствовал себя плохо и был вынужден отложить обратный вылет из Белфаста в Манчестер. «Манчестер Юнайтед» и окружение Рашфорда отказались от комментариев.