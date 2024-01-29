Игроку «МЮ» Рашфорду грозит штраф в размере € 764 тыс. за вечеринку и пропуск тренировки

Нападающему английского «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду грозит штраф в размере € 764 тыс. за вечеринку в ночном клубе и пропуск тренировки.

«Когда впервые было высказано предположение, что Маркус пропустил тренировку, потому что отсутствовал накануне вечером, он отрицал это. Удивительно, что он думал, что может пойти в клуб, полный людей, и заявить, что этого не было. Тренер будет чувствовать себя очень разочарованным», — приводит сообщение источника The Sun.

Напомним, ранее форвард «дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в пятницу утром. В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что Рашфорд отправился в Белфаст в среду вечером, но было подтверждено, что он также ходил в клуб следующим вечером.

Ранее в СМИ сообщалось, что Маркус Рашфорд провёл обе ночи на вечеринках в Белфасте. После посещения клубов игрок почувствовал себя плохо и был вынужден отложить обратный вылет из Белфаста в Манчестер. «Манчестер Юнайтед» и окружение Рашфорда отказались от комментариев.