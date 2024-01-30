«Грозный — офигенное место!» Экс-игрок «Ахмата» Быстров — о городе

Бывший защитник «Ахмата» Марат Быстров поделился мнением о Грозном, рассказав о своём опыте проживания в городе.

«С какими эмоциями ехал в Грозный? Не знал, чего ожидать от города. Но спустя 3,5 года могу сказать, что это офигенное место! Все люди очень добрые, всегда придут на помощь. Самый безопасный город, в котором я когда-либо был. Я по своей натуре домосед, плюс приехал туда с женой и сыном. Поэтому и для нас Грозный — отличное место: тепло, огромное разнообразие кружков, хорошие детские сады», — приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, 9 января грозненский «Ахмат» и казахстанский защитник Марат Быстров расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Марат Быстров перебрался в «Ахмат» летом 2020 года из казахстанского «Ордабасы» в качестве свободного агента. 31-летний футболист отметился лишь двумя голевыми передачами за всю свою карьеру в стане грозненцев. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость казахстанца составляет € 700 тыс.