«Зенит» отказал «Интернасьоналу» в аренде Вендела

«Интернасьонал» вёл переговоры с «Зенитом» по аренде полузащитника Вендела.

Как сообщает GZH, игроку удалось договориться с руководством санкт-петербургского клуба об уходе в аренду, но «Интернасьонал» и «Зенит» не смогли прийти к соглашению между собой по финансовым условиям сделки.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 38 очков за 18 матчей.

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