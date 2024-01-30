Де Росси рассказал, что необходимо изменить в игре «Ромы»

Главный тренер итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, что его не устраивает в игре своей команды.

«Я сказал игрокам, что мы можем не нанести ни одного удара по воротам, если будем владеть мячом, медленно его перемещая, не пытаясь разрушить линию обороны соперников. Если же мы доминируем во владении, но находим правильные моменты для обострения, то остановить нас будет непросто. Это то, над чем следует работать. Нужно лучше понимать, когда следует обострить, а когда лучше сыграть надёжнее», – приводит слова Де Росси DAZN.

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римляне набрали 35 очков за 22 тура.

Материалы по теме «Рома» на выезде переиграла «Салернитану» во втором матче Де Росси

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: