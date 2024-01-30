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Асенсио не покинет «ПСЖ» в зимнее трансферное окно

Асенсио не покинет «ПСЖ» в зимнее трансферное окно
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» готовит для «ПСЖ» предложение об аренде 27-летнего футболиста.

Асенсио перешёл в «ПСЖ» из «Реала» минувшим летом на правах свободного агента. Контрактное соглашение футболиста с парижанами рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за парижан 12 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 44 очка.

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