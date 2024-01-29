Новый партнёр Захаряна и таланты для «Сити» и «ПСЖ». Главные трансферы недели

Европейское трансферное окно подходит к концу, однако интересные переходы не прекращаются. Мы собрали для вас все самые интересные сделки за прошедшую неделю. От нового партнёра для Захаряна до талантов «Сити» и «ПСЖ».

Неманья Матич: «Ренн» → «Лион» (€ 2,6 млн)

Неманья Матич Фото: ФК «Лион»

Карьера 35-летнего серба близится к закату. Однако у Матича появилась новая миссия – спасти «Лион». Клуб барахтается на 16-м месте (в зоне стыков) в Лиге 1, но проводит мощную трансферную кампанию: Неманья – одна из главных звёзд окна. Опорник подписал контракт до конца июня 2026 года. Полузащитник перебрался из «Ренна», за который выступал всего полгода. На счету Неманьи 19 матчей за клуб во всех турнирах. Теперь он отправляется на помощь «Лиону».

Леандер Дендонкер: «Астон Вилла» → «Наполи» (аренда)

Леандер Дендонкер Фото: ФК «Наполи»

«Наполи» взял в аренду бельгийского полузащитника «Астон Виллы» Леандера Дендонкера до конца нынешнего сезона. Футболист выступает за бирмингемцев с 2020 года. В текущем сезоне Дендонкер провёл 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с «Астон Виллой» действует до конца июня 2026 года, стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, – € 11 млн. Выкупит ли «Наполи» бельгийца?

Калвин Филлипс: «Манчестер Сити» → «Вест Хэм» (аренда)

Калвин Филлипс Фото: ФК «Вэст Хэм»

«Вест Хэм» оформил аренду полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Футболист проведёт в Лондоне остаток нынешнего сезона. Англичанин перебрался в «Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В текущем сезоне полузащитник сыграл за «МС» всего 10 матчей во всех турнирах, в которых провёл на поле 319 минут и отметился одним голом. По этой причине он покинул Манчестер и перебрался в «Вест Хэм». Либо Филлипс получит практику и затем завоюет доверие Гвардиолы, либо его захотят оставить у себя «молотобойцы» на постоянной основе.

Рубен Винагре: «Спортинг» → «Верона» (аренда)

Рубен Винагре Фото: ФК «Верона»

Карьера талантливого левого защитника постепенно идёт по наклонной. Винагре начинал в академии «Спортинга», затем поиграл за «Монако», «Вулверхэмптон», «Олимпиакос» и «Фамаликан», «Эвертон» и «Халл». Но нигде не закрепился. В 2022-м Рубен вернулся в родную команду, но и здесь не стал важным футболистом. Теперь Винагре отправляется в Италию, где ранее не выступал. Португальца забрала «Верона» на правах аренды. Летом футболист вернётся в «Спортинг». Посмотрим, закрепится ли он затем в Лиссабоне, либо середняк Серии А выкупит защитника.

Хави Галан: «Атлетико» → «Реал Сосьедад» (аренда)

Хави Галан Фото: ФК «Реал Сосьедад»

Левый защитник «Атлетико» Хави Галан перебрался в «Реал Сосьедад» на правах аренды. 29-летний футболист присоединился к баскам до конца нынешнего сезона. Соглашение не предусматривает выкуп. Отметим, что Галан перешёл в «Атлетико» из «Сельты» летом 2023 года за € 5 млн. В текущем сезоне защитник провёл за «матрасников» лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Теперь испанец получит шанс на игровую практику. Интересно, что его позиция предусматривает выступление на одном фланге с Арсеном Захаряном. Посмотрим, как наш легионер и Галан найдут взаимопонимание.

Тьягу Джало: «Лилль» → «Ювентус» (€ 5,1 млн)

Тьягу Джало Фото: ФК «Ювентус»

Центральный защитник Тьягу Джало перебрался из «Лилля» в «Ювентус». Туринцы заплатили за португальского игрока около € 5,1 млн (согласно Transfermarkt). Джало и «Юве» заключили соглашение до конца июня 2026 года. Отметим, 26-летний защитник в текущем сезоне не принял участие ни в одном матче «Лилля» из-за травмы. Джало выступал за «догов» с 2019 года. Теперь – новая глава. Посмотрим, станет ли Тьягу основным футболистом в команде Массимилиано Аллегри.

Коста Неделькович: «Црвена Звезда» → «Астон Вилла» (€ 7,5 млн)

Коста Неделькович Фото: ФК «Астон Вилла»

Новое усиление для команды Унаи Эмери. В «Астон Виллу» перебрался защитник «Црвены Звезды» Коста Неделькович. Правда, он остался в Сербии до конца сезона, но с розыгрыша-2024/2025 начнёт выступление в АПЛ. Неделькович провёл четыре встречи за «Звезду» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Правда, белградский клуб покинул турнир. Но, учитывая ход «Виллы» в Англии, Коста в следующем сезоне снова может поучаствовать в вышеуказанном еврокубке.

Клаудио Эчеверри: «Ривер Плейт» → «Манчестер Сити» (€ 14,5 млн)

Клаудио Эчеверри Фото: ФК «Манчестер Сити»

Ещё один талант в системе «Манчестер Сити». Клуб подписал аргентинского полузащитника Клаудио Эчеверри. «Горожане» и футболист подписали контракт до 2028-го. Однако до декабря текущего года Эчеверри продолжит выступление за «Ривер Плейт». Клаудио является воспитанником аргентинского гранда, так что клуб неплохо заработал на продаже таланта.

Габриэл Москардо: «Коринтианс» → «ПСЖ» (€ 20 млн)

Габриэл Москардо Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Полузащитник «Коринтианса» Габриэл Москардо перебрался в «ПСЖ». Стороны подписали контракт до конца июня 2028 года. Однако ближайшие полгода 18-летний футболист проведёт в «Коринтиансе» на правах аренды, после чего отправится в «ПСЖ» для прохождения предсезонной подготовки. Transfermarkt сообщает, что парижане заплатили за Габриэла € 20 млн. Другие источники отмечают, что в соглашение также включены бонусы. Неизвестно, сыграет Москардо за один клуб с Мбаппе или нет. Но «ПСЖ» взял курс на поиск молодых талантов, а не на скупку готовых звёзд.

Артур Вермерен: «Антверпен» → «Атлетико» (€ 22 млн)

Артур Вермерен Фото: ФК «Атлетико»

Новая звезда в чемпионате Испании? «Атлетико» забрал из Бельгии полузащитника Артура Вермерена. Футболист заключил контракт сроком на 6,5 года. СМИ сообщали, что «Атлетико» приобрёл Артура за € 22 млн + дополнительные бонусы. Интересно, что ранее футболистом интересовалась «Барселона». Но теперь Вермерен сыграет не за каталонцев, а с ними.

Борха Иглесиас: «Бетис» → «Байер» (аренда)

Борха Иглесиас Фото: ФК «Байер»

«Байер» объявил об аренде 31-летнего нападающего «Бетиса» Борхи Иглесиаса. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Испанец отправился помогать леверкузенцам становиться чемпионами Германии. Также травма основного форварда Виктора Бонифасе сказалась на необходимости аренды. Посмотрим, поможет ли Иглесиас соотечественнику — Хаби Алонсо.

Саша Боэ: «Галатасарай» → «Бавария» (€ 30 млн)

Саша Боэ Фото: ФК «Бавария»

«Бавария», испытывавшая проблемы на правом фланге обороны, нашла усиление в Турции. Мюнхенцы за солидную сумму забрали из «Галатасарая» защитника Сашу Боэ. Соглашение подписано до конца июня 2028 года. Теперь в распоряжении Томаса Тухеля появилась ещё одна «электричка». Интересно теперь посмотреть на скоростные фланги команды — Боэ и Альфонсо Дэвиса.