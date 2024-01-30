Названы четыре трансферные цели «Реала» на ближайшее лето

Мадридский «Реал» в грядущее трансферное окно, которое откроется летом, намерен усилить свой состав четырьмя футболистами, сообщает But Football Club.

По сведениям источника, испанский клуб планирует подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса, защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, а также защитник «Манчестер Сити» Ян Коуту, выступающий на правах аренды в составе «Жироны».

Источник сообщает, что руководство мадридского клуба считает подписание данных футболистом исчерпывающим усилением для клуба.

Напомним, ряд источником ранее сообщали о том, что Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал», однако стороны не могут согласовать финансовый аспект трансфера и зарплату француза.