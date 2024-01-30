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«Атлетико» объявит о трансфере Мойзе Кина из «Ювентуса» во вторник

«Атлетико» объявит о трансфере Мойзе Кина из «Ювентуса» во вторник
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Мадридский «Атлетико» во вторник объявит о переходе нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 23-летний футболист уже прошел медосмотр, сходил на фотосессию и дал интервью клубным СМИ. Кин переходит к «матрасникам» в статусе аренды до конца сезона-2023/2024. Сумма сделки составит € 500 тыс, а также клуб обязуется выплатить всю зарплату игрока.

Кин является воспитанником «Ювентуса», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Кина в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Кин сыграл 18 матчей, но результативными действиями не отметился.

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