«Интер Майами» опубликовал трогательное фото детей Месси, Суареса, Бускетса и Альбы вместе

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американский футбольный клуб «Интер Майами» опубликовал трогательное фото сыновей своих главных звёзд: Лионеля Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы, сидящих вместе на поле в футболке именитых отцов.

Фото: Соц. сети «Интер Майами»

«Добро пожаловать, Луис Суарес», — написано под фотографией. Таким образом клуб поприветствовал уругвайского нападающего, недавно пополнившего команду.

Совсем недавно впервые в истории клуба и впервые за долгое время бывшие партнёры по «Барселоне»: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, провели матч вместе. Напомним, последним из великой четвёрки к американскому клубу присоединился именно Луис Суарес.

В составе «Барселоны» Месси, Суарес, Альба и Бускетс выигрывали Лигу чемпионов, чемпионат Испании и другие турниры.