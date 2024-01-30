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«Милан» видит в Зиркзее подходящего кандидата для усиления атаки

«Милан» видит в Зиркзее подходящего кандидата для усиления атаки
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«Милан» заинтересован в подписании нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы «россонери» видят в нидерландце подходящего кандидата для усиления атаки. «Милан» попытается приобрести 22-летнего футболиста предстоящим летом за сумму в размере € 50-60 млн. Отмечается, что у бывшего клуба форварда, «Баварии», есть приоритетное право выкупа за € 40 млн, что может осложнить потенциальную сделку между итальянскими клубами.

Зиркзее выступает за «Болонью» с 2022 года. В этом сезоне форвард провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее стало известно об интересе к Зиркзее со стороны ещё одного топ-клуба — «Манчестер Юнайтед».

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