Саттон — о Рашфорде: Маркус не уважает Эрика тен Хага

Бывший футболист «Челси» и «Селтика» Крис Саттон высказался о ситуации с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом. Напомним, ранее форвард «красных дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в составе команды Эрика тен Хага.

«Он считает себя неприкасаемым. Это не первый случай, когда Рашфорд совершает мелкий проступок. Это продолжается постоянно. Он не уважает ни менеджера, ни своих товарищей по команде. В этом вся суть. Вероятно, Маркус думает, что в любом случае пробудет в клубе дольше, чем тен Хаг, но, насколько я вижу, он уже вышел из-под контроля», — приводит слова Саттона издание Daily Mail.

В нынешнем сезоне Рашфорд провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.