Саттон: Салах и ван Дейк, вероятно, тоже покинут «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Челси» и «Селтика» Крис Саттон считает, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и защитник «красных» Вирджил ван Дейк последуют за Юргеном Клоппом и покинут мерсисайдский клуб по завершении этого сезона.

«Есть люди, которые думают, что это конец эпохи Клоппа. Похоже, что Салах уйдёт в конце сезона. Ван Дейк может задуматься о другом вызове. Вы знаете, я думаю, что уход Клоппа окажет огромное влияние на игроков и команду. Конечно, мы не можем говорить за футболистов, но я полагаю, что и Эндрю Робертсон уйдёт. Возможно, они воспримут это как конец пути, что даст им возможность двигаться дальше», — приводит слова Саттона издание Daily Mail.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона.