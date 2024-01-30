«ПСЖ» не уважает историю клуба и былые заслуги». Ветеран команды — о нынешнем руководстве

Бывший футболист «ПСЖ» Луис Фернандес раскритиковал руководство французского клуба за нежелание почитать традиции. Не так давно 64-летнему Фернандесу отказали во вручении Ордена Почётного легиона на домашней арене парижан — «Парк де Пренсе».

«Я разочарован, потому что в «ПСЖ» нет признания ветеранов клуба. Я это понял окончательно, когда мне отказали во вручении ордена во время матча с «Миланом» в Лиги чемпионов. Это очень грустно.

В «ПСЖ» недостаточно уважают людей, которые преданно служили, достойно носили футболку своего клуба. В Испании, Италии и Германии команды намного чаще обращаются к своим бывшим игрокам. Но во Франции, и не только в «ПСЖ», ветеранов зачастую игнорируют.

Старейшины клубы хотят уважения не для того, чтобы захватить власть, а для того, чтобы приносить пользу и напоминать о прошлом, о насыщенной истории команды», — приводит слова Фернандеса RMC Sport.

Фернандес играл за «ПСЖ» на протяжении восьми лет в период с 1978 по 1986 год. В составе парижского клуба Луис завоевал три трофея. Также Фернандес работал главный тренером команды с 1994 по 1996 год и с 2000 по 2003 год, завоевав за эти отрезки четыре кубка.