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Вратарь «Баварии» Нойер назвал Томаса Мюллера своим лучшим другом

Вратарь «Баварии» Нойер назвал Томаса Мюллера своим лучшим другом
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о товарище по команде и сборной Германии Томасе Мюллере.

«Вы, наверное, знаете, с кем я играл дольше всех — с Томасом Мюллером. С ним никогда не скучно — даже за нашим карточным столом. Приятно, что он рядом. Мы почти ровесники и уже столько всего пережили вместе. Мы не только вместе провели много сражений на поле, но и много времени проводим вне футбольного поля и тренировочного полигона», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

37-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Мюллер — воспитанник мюнхенского клуба. 34-летний футболист играет за первую команду мюнхенцев с 2008 года. Действующий контракт Томаса с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

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