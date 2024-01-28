«Это просто ужасно!» Мюллер — о большом количестве травмированных в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер выразил обеспокоенность в связи с тем, что на текущий момент большое количество игроков мюнхенского клуба являются травмированными.

«На текущий момент это просто ужасно. Почти в каждом матче у нас травмируются игроки. К сожалению, это проходит красной нитью через весь сезон. Я надеюсь, что у клуба получится вернуть форму футболистам к марту, апрелю и нам начнёт везти больше в этом аспекте», — приводит слова Мюллера Sport.de.

Напомним, на данном этапе сезона в «Баварии» 10 травмированных игроков. Вчера, 27 января, во время матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2) травму получил вингер мюнхенского клуба Кингсли Коман.

После 19 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 47 очков и занимает второе место.