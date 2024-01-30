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Стало известны подробности вечеринки с участием игрока «Манчестер Юнайтед» Рашфорда

Стало известны подробности вечеринки с участием игрока «Манчестер Юнайтед» Рашфорда
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Стало известно, как проходила вечеринка в Белфасте, участие в которой принял футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

По информации источника, Рашфорд в компании нескольких людей посетил ресторан в столице Северной Ирландии ещё до начала вечеринки. Маркус заказал еду и алкоголь, после чего молодые люди переместились в ночной клуб. Там нападающий «дьяволов» продолжил пить и в какой-то момент стал «настолько пьяным, что начал бросать на стол пачки наличных». Напомним, после этого форвард сообщил клубу, что слишком болен, чтобы тренироваться в составе команды Эрика тен Хага в пятницу утром.

Позднее «Манчестер Юнайтед» выпустил официальное заявление в связи с этим инцидентом, отметив, что Маркус Рашфорд взял на себя ответственность за свои действия.

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