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«Загоняли в сушилку и хреначили толпой». Марат Быстров — о дедовщине в армии

«Загоняли в сушилку и хреначили толпой». Марат Быстров — о дедовщине в армии
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Бывший защитник «Ахмата» Марат Быстров рассказал о дедовщине в армии. По его словам, он неоднократно сталкивался с такими проявлениями, которые перерастали в драку. Чаще всего драки происходили, когда кто-то провинился. Однако Быстров отметил, что иногда солдаты дрались рота на роту просто так, для выплеска негативных эмоций.

«Сталкивался ли с дедовщиной в армии? Конечно. Нас, духов, часто загоняли в сушилку и хреначили толпой. Били по телу — лицо не трогали, чтобы не было видно следов. Это было нормально. В основном прилетало за какие-то косяки, но, бывало, и просто так дрались — рота на роту, чтобы выплеснуть эмоции. Тяжело целый год находиться рядом с одними и теми же людьми. С такими мероприятиями интереснее (смеётся)», — приводит слова Быстрова Sport24.

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