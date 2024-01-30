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В «Енисее» футболистов будут штрафовать за нецензурную брань

В «Енисее» футболистов будут штрафовать за нецензурную брань
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В «Енисее» ввели штрафы для игроков за нецензурную брань. Дисциплинарная мера начнёт действовать уже в ближайшие дни. Инициатором её внедрения стал тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

«Размер штрафов – это конфиденциальная информация, но отметим, что все они идут в общий банк команды», – говорится в сообщении клуба.

На данный момент «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Красноярская команда набрала 24 очка после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 13 очков.

Напомним, в январе этого года «Енисей» возглавил легенда «Спартака» Андрей Тихонов. Ранее стало известно, что 53-летний специалист ставит дисциплину футболистов своей команды во главе всего тренировочного процесса.

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