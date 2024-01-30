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Экс-игрок «Алании» Деметрадзе: Каха Каладзе — лучший мэр в истории Тбилиси

Экс-игрок «Алании» Деметрадзе: Каха Каладзе — лучший мэр в истории Тбилиси
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Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе высказался о карьерном росте соотечественника и бывшего одноклубника Кахи Каладзе, который после футбольной карьеры подался в политику и стал мэром Тбилиси.

«Каха порядочный человек, со всеми встречается. Он лучший мэр Тбилиси в истории Грузии по версии населения города. В рейтингах Каладзе всегда на первом месте», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в бытность футболистом Каха Каладзе выступал за киевское «Динамо», а также итальянские «Милан» и «Дженоа». Кроме того, на счету легендарного защитника больше 80 матчей в составе национальной команды Грузии.

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