Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу не исключил возможной покупки и продажи игроков

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу не исключил возможной покупки и продажи игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался об активности своего клуба в последние дни зимнего трансферного окна.

«Покупка и продажа футболистов в последние дни окна? Маловероятно на обоих фронтах, однако я не исключаю ничего. На данный момент я не вижу, кем мы можем усилиться. Продажа игроков — это немного другое, поскольку я к этому не причастен», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

За время текущего трансферного окна «Тоттенхэм» реализовал два подписания. Лондонскую команду пополнили нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, перешедший на правах шестимесячной аренды, а также центральный защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Постекоглу набрали 40 очков за 21 тур. Отставание «шпор» от лидирующего «Ливерпуля» составляет восемь очков.

Материалы по теме
Трансферная цель «Ньюкасла» Хёйбьерг определился с планами на будущее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android