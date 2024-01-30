Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу не исключил возможной покупки и продажи игроков

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался об активности своего клуба в последние дни зимнего трансферного окна.

«Покупка и продажа футболистов в последние дни окна? Маловероятно на обоих фронтах, однако я не исключаю ничего. На данный момент я не вижу, кем мы можем усилиться. Продажа игроков — это немного другое, поскольку я к этому не причастен», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

За время текущего трансферного окна «Тоттенхэм» реализовал два подписания. Лондонскую команду пополнили нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, перешедший на правах шестимесячной аренды, а также центральный защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Постекоглу набрали 40 очков за 21 тур. Отставание «шпор» от лидирующего «Ливерпуля» составляет восемь очков.