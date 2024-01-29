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Трансферная цель «Ньюкасла» Хёйбьерг определился с планами на будущее

Трансферная цель «Ньюкасла» Хёйбьерг определился с планами на будущее
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Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг останется в нынешнем клубе как минимум до летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, датский хавбек отклонил все предложения от других клубов, которые поступили ему в январе. Агент футболиста отмечает, что Хёйбьерг в ближайшем будущем видит себя исключительно в «Тоттенхэме» и будет усердно бороться за место в стартовом составе «шпор».

Хёйбьерг выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «шпор» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Хёйбьергу со стороны «Ньюкасла».

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