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Хави рассказал, как в «Барселоне» восприняли новость о его уходе

Хави рассказал, как в «Барселоне» восприняли новость о его уходе
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как в команде восприняли новость о его уходе по окончании нынешнего сезона.

«Я был удивлён сообщениями и звонками. Многие игроки пришли поговорить на индивидуальном уровне. Для меня больше всего важны человеческие отношения. Есть футболисты, которые вызвали у меня эмоции. Моё заявление сделано для того, чтобы реакция была положительной.

Я уеду в июле и хочу, чтобы за эти четыре месяца до июля команда стала лучше. Мы должны сделать шаг вперёд. Результаты команды во многом зависят от вдохновения игроков», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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