«Нет повода для переживаний». Гендир «Баварии» — о возможном уходе Тухеля в клуб Ла Лиги

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен отреагировал на слова главного тренера мюнхенского клуба Томаса Тухеля, который ранее заявил, что работа с одним из грандов испанского футбола воодушевила бы его.

«Нам не следует так нервничать по этому поводу. Когда тренера нанимают на работу, ему, как правило, не предлагают контракт, рассчитанный до пенсии. Для меня является совершенно нормальным, если Томас говорит что-то вроде этого. Тем более он сказал это не просто так, ему был задан соответствующий вопрос на открытой сессии с вопросами от журналистов и фанатов. Гораздо больше я удивлён тем, как эту ситуацию раздули.

Томас работает здесь с большой страстью и энергией. Он хочет достичь определённых высот вместе с нами, а мы вместе с ним», — приводит слова Дрезена Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года.

На минувшей неделе главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. После этого появились слухи, что Тухель может возглавить сине-гранатовых вместо Хави.