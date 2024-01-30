Игрок «Барселоны» Феликс получил травму, из-за которой может пропустить матч ЛЧ с «Наполи»

Крайний нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, в нынешнем сезоне выступающий в составе «Барселоны» на правах аренды, получил травму внешней латеральной связки правой лодыжки на тренировке сине-гранатовых, из-за которой рискует пропустить четыре недели. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в соцсети Х (ранее Twitter).

Как подчёркивает источник, с наибольшей вероятностью португальский футболист не сможет принять участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 21 февраля.

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Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Атлетико» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.