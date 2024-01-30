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В «Лацио» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Крыльев Советов» Гарре

В «Лацио» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Крыльев Советов» Гарре
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Спортивный директор итальянского «Лацио» Анхело Мариано Фабиани отреагировал на информацию об интересе к игроку самарских «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре.

«Информация об интересе «Лацио» к Гарре не соответствует действительности», — сказал Фабиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее источник сообщил «Чемпионату», что итальянский клуб имеет сильный интерес к Гарре и готов предложить € 8 млн.

Гарре перебрался в «Крылья Советов» в январе 2023 года из аргентинского «Расинга», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский футболист сыграл за самарцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. При этом Бенхамин имеет контракт с «Крыльями Советов» до лета 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 8 млн.

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