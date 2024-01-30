Президент Ла Лиги: я называю главу Суперлиги Берндом Копперфильдом, ведь он лжёт

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался критически в отношении Европейской Суперлиги, разрабатываемой компанией A22 Sports Management, генеральным директором которой является Бернд Райхарт.

«Эта идея — фейк. Я называю её таковой, потому что всё это ложь. Они хотят представить подставное лицо — лицо Бернда Райхарта, которого я называю Берндом Копперфильдом (фамилия известного иллюзиониста и фокусника Дэвида Копперфильда. — Прим. «Чемпионата»). Но за его спиной стоит Флорентино Перес. Их ложь заключается в заявлениях, что они не будут причинять вред национальным лигам, хотя сами знают, что будут делать это», — приводит слова Тебаса Relevo.

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Напомним, в декабре Суд Европейского Союза постановил, что ФИФА и УЕФА не обладают монополией на проведение соревнований, а клубы не должны в обязательном порядке спрашивать у них разрешения на участие в турнирах под другими эгидами. Данное решение суда свидетельствует о легитимности создания Суперлиги.