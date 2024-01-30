Воспитанник «Зенита» Вершинин находится на просмотре в «Балтике»

Калининградская «Балтика» взяла на просмотр футболиста академии «Зенита» Никиту Вершинина.

«В расположение «Балтики» прибыл 19-летний полузащитник Никита Вершинин», — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Вершинин сыграл за «Зенит» 18 матчей в молодёжной лиге, где отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными пасами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 75 тыс.

Напомним, «Балтика» нынешним летом поднялась в Российскую Премьер-Лигу из Мелбет Первой лиги. На данный момент команда под руководством Сергея Игнашевича располагается в зоне вылета, на 15-м месте, имея в своём активе 13 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.