Сборная Мали сыграет с Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала Кубка африканских наций

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Мали и Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Стад Амаду Гон Кулибали» в ивуарийском городе Корого. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу малийцев.

На третьей минуте матча гол в свои ворота забил защитник сборной Буркина-Фасо Эдмон Тапсоба. На 47-й минуте встречи нападающий сборной Мали Лассин Синайоко удвоил преимущество своей национальной команды. На 57-й минуте нападающий Буркина-Фасо Бертран Траоре сократил отставание до одного мяча.

Благодаря этой победе сборная Мали смогла пройти в 1/4 финала Кубка африканских наций, где она сыграет с ивуарийской национальной командой, которая, в свою очередь, в 1/8 финала данного турнира прошла Сенегал, обыграв его в серии послематчевых пенальти. Этот матч состоится 3 февраля.