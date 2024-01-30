Игрок «Юнайтед» Рашфорд был оштрафован на € 764 тыс. за участие в вечеринке

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд пытался добиться лояльности главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага после того, как принял участие в вечеринке перед тренировкой команды, которая состоялась в минувшую пятницу, 26 января. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, английский футболист пытался «задобрить» тен Хага, предложив ему отправиться из Манчестера в Уэльс, где проходил матч «Манчестер Юнайтед» с «Ньюпорт Каунти» (2:4), в воскресенье утром, в то время как сама игра стартовала в воскресенье днём. Однако нидерландский специалист отклонил это предложение, посоветовав Рашфорду отправиться на тренировочную базу команды.

Подчёркивается, что часть команды разочарована действиями футболиста. Также, по сведениям источника, Рашфорда оштрафовали на двухнедельную заработную плату — примерно на £ 650,000 (€ 764 тыс.).