Андреа Белотти близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды до конца сезона, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Фиорентина» готова полностью закрыть зарплату итальянского форварда. Сам же футболист ранее отклонил три предложения от команд из других стран.

30-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл за римскую команду 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость итальянца, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 6 млн.

На данный момент после 21 сыгранного матча итальянской Серии А «Фиорентина» располагается на седьмом месте с 34 очками. «Рома» после 22 проведённых встреч находится на пятой строчке с 35 очками.