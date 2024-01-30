Бензема не покинет «Аль-Иттихад» нынешней зимой — журналист Орнштейн

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не покинет саудовский чемпионат в период открытия январского трансферного окна. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в последние недели в СМИ появлялись слухи о том, что французский нападающий недоволен своим пребыванием в «Аль-Иттихаде» и рассматривает различные варианты для того, чтобы покинуть саудовский клуб. Также ранее Бензема был отстранён от тренировочного процесса «Аль-Иттихада» из-за того, что опоздал на сборы команды на 17 дней.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.