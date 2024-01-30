Арустамян — о сезоне Кварацхелии: «Наполи» как команда разваливается на глазах

Футбольный журналист Нобель Арустамян объяснил причину не лучшей игры крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

«К Хвиче была и остаётся феноменальная любовь. Проблема Кварацхелии, как и всего «Наполи» — нынешний сезон. «Наполи» как команда разваливается на наших глазах. И конфликты, и смена тренера...» — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале футбольного журналиста Геннадия Орлова.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. В минувшем сезоне грузинский футболист сыграл в 43 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.