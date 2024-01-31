«Манчестер Юнайтед» отправил Пельистри на правах аренды в «Гранаду» — Романо

22-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Факундо Пельистри переходит в испанскую «Гранаду» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, сегодня, 31 января, уругваец прилетит в Гранаду, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.

В нынешнем сезоне Факундо Пельистри провёл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. В прошлом сезоне игрок выходил на поле 11 раз и отметился одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, — € 10 млн. Пельистри является воспитанником уругвайского «Пеньяроля».